Ray Park condivide una foto e fa impazzire i fan: tornerà nei panni di Darth Maul?

Ray Park ha condiviso un post su Instagram e ha fatto impazzire i fan di Star Wars, lasciati a chiedersi se la foto che ha postato è di repertorio o se sta tornando nel franchise. L’ultima volta che abbiamo visto il suo personaggio sul grande schermo, Darth Maul, è stato in Solo: A Star Wars Story nel lontano 2018.

Tra gli hashtag usati dall’attore nel post, che potete vedere in calce alla notizia, c’è anche #solo, il che potrebbe significare che la foto sia di quel periodo sul set del film. Anche se un riferimento a Dathomir nella descrizione potrebbe aprire al suo ritorno nella galassia lontana, lontana.



"Incontriamoci su Dathomir! SITH LIFE!" ha scritto Park nel post. Ma a complicare le cose ci sarebbe il fatto che tutti i progetti live-action di Star Wars annunciati fino ad ora si svolgono in gran parte dopo la morte di Maul in Star Wars Rebels.



Forse potrebbe ricomparire nella serie Obi-Wan Kenobi grazie ad alcuni flashback. Park è stato coinvolto anche nella stagione finale di Star Wars: The Clone Wars, poiché l'attore ha realizzato una performance in motion capture.



Chissà che cosa avrà voluto dirci con questa foto, ma l'attore sembra entusiasta di tornare nei panni di Maul e così anche i fan di Star Wars di rivederlo in azione. Solo il tempo ci permetterà di scoprire qualcosa in più.



Intanto date un'occhiata alla fan art in cui Darth Maul brandisce la darksaber e ad altri rumorsche suggeriscono anche il ritorno di Qi'ra di Emilia Clarke nei prossimi progetti Star Wars.