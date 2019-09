Ray Romano entra nel cast della serie HBO Max Made for Love

Ray Romano, noto soprattutto per il ruolo da protagonista nella sitcom Tutti amano Raymond, sarà nel cast della serie Made for Love, che sarà lanciata sulla nuova piattaforma HBO Max nella primavera del 2020. Dividerà la scena con Cristin Milioti (How I Met Your Mother).

La serie è basata sul romanzo omonimo di Alissa Nutting. Cristin Milioti interpreterà Hazel Green, una donna in fuga dal suo matrimonio con Byron Gogol, un miliardario sociopatico ed esperto di tecnologia, che le ha impiantato un chip in testa grazie al quale può avere accesso al suo cervello. Hazel si rifugia così nella sua piccola città natale, dal suo padre vedovo. Quest'ultimo è il ruolo di Ray Romano: sarà Herbert Green, descritto come un truffatore in pensione, che evita di impegnarsi nelle relazioni per paura del dolore della perdita.

Herbert vorrebbe vivere i suoi ultimi anni nel suo remoto ranch nel deserto, in compagnia della sua partner Diane - un tecnologico sex toy ultra realistico. All'arrivo della sua unica figlia, però, sarà costretto a fare i conti col passato e coi suoi rimpianti, e a comportarsi come non avrebbe mai immaginato.

Showrunner di Made for Love sarà Patrick Somerville, mentre S.J. Clarkson è il produttore esecutivo. La serie sarà prodotta da Paramount Television.

Ray Romano, attualmente impegnato anche nella serie Get Shorty, ha vinto nel 2002 un Emmy come miglior attore in una serie comica, grazie alla già citata Tutti amano Raymond, che è andata avanti per nove stagioni e più di 200 episodi.

Il lancio di HBO Max è previsto per la prossima primavera. La nuova piattaforma di streaming offrirà serie di successo come Friends e ha raggiunto un accordo miliardario per The Big Bang Theory. Tra le produzioni originali ci sarà invece Americanah con Lupita Nyong'o e Danai Gurira.