Rayman, Watch Dogs e Blood Dragon: Ubisoft al lavoro sulle serie animate

In merito già dal 2013 aleggiano rumors tra i corridoi dell'azienda francese, ma adesso la notizia sembra essere ufficiale: la Ubisoft, nota casa sviluppatrice di videogiochi, produrrà presto serie animate ispirate a Rayman, Watch Dogs e Blood Dragon, spin-off in stile retrò di Far Cry 3.

I titoli sono tra quelli che hanno reso famosa la società, garantendole un posto tra i colossi dell'intrattenimento videoludico. Il catalogo cinematografico comprenderà anche lo speciale "Rabbids Invasion", che proseguirà il percorso iniziato dallo show Nickelodeon dedicato agli agguerriti coniglietti. Parlando di conigli, la serie su Rayman è sicuramente quella più attesa, chissà se troveremo lo stesso mix di comicità e magia della saga giocabile.

Ad affiancare le avventure del coniglio dai pugni volanti, ci saranno ben due progetti: se il primo sarà ispirato a Watch Dogs e avrà toni cyberpunk e misteriosi, il secondo prenderà spunto da Blood Dragon, la cui direzione è stata affidata ad Adi Shankar. Lo sceneggiatore di Castelvania questa volta lavorerà a "Captain Laserhawk: A Blood Dragon Vibe", che dovrebbe dar vita ad un vero e proprio universo cinematografico Ubisoft, nel quale s'intrecceranno più saghe e trame.

Se guardiamo alle storie cui sono ispirate, entrambi i progetti dovrebbero avere contenuti abbastanza violenti e per un pubblico maturo, quindi non è ancora ben chiara quale sarà la forma finale assunta dalle serie animate.

Intanto, per chi preferisse le versioni giocabili, segnaliamo l'uscita del nuovo trailer di Rayman mini, Rayman mini è ora disponibile su Apple Arcade.