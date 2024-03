Ancora razzismo in Serie A: Acerbi insulta Juan Jesus? Lo strano caso durante Inter-Napoli

Dopo gli spiacevoli fatti di Udine, che hanno visto coinvolto il portiere del Milan Mike Maignan, si torna a parlare di razzismo in Serie A. Questa volta, il presunto insulto sarebbe arrivato durante Inter-Napoli della 29esima giornata di Serie A, terminata in pareggio.

Protagonisti del battibecco sono stati Juan Jesus (che ha anche segnato il gol dell’1-1) e Francesco Acerbi. A denunciare il tutto ci ha pensato proprio JJ, al minuto 59 quando avvicinandosi all’arbitro La Penna prima di un calcio d’angolo gli fa presente che il difensore della nazionale italiana gli avrebbe rivolto un insulto razzista, il tutto indicando la patch contro il razzismo per rendere più evidente l’oggetto della discussione anche alle telecamere. Immediato l’intervento dell’arbitro, che richiama a se anche Acerbi e dopo una chiacchierata a tre la situazione rientra.

Nelle interviste post partita lo stesso Juan Jesus ha voluto sottolineare che “Acerbi, che è un bravo ragazzo, ha detto delle cose non belle ed è andato un pò oltre. Mi ha chiesto scusa perchè si è reso conto di aver esagerato, sono cose di campo e li rimangono”. Anche nella notte, Juan Jesus ha voluto rimarcare sui social il proprio no a qualsiasi forma di razzismo, sia in campo che fuori.

