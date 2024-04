Il Re 2, le anticipazioni dei nuovi episodi: cosa succederà nelle puntate 3 e 4?

Nuova settimana, nuovo appuntamento su Sky e NOW con la seconda stagione de Il Re, acclamato dramma carcerario con protagonista l'ex commissario Montalbano Luca Zingaretti.

Il terzo e il quarto episodio della seconda stagione de “Il Re”, ancora prodotta da Sky Studios con Lorenzo Mieli per The Apartment e con Wildside, entrambe società del gruppo Fremantle, in collaborazione con Zocotoco, andranno in onda venerdì in prima serata su Sky Atlantic e saranno disponibili on demand e anche in streaming su NOW.

Nella trama delle puntate 3 e 4 de Il Re 2, sotto pressione per le costanti richieste di Verna (Fabrizio Ferracane), Testori (Zingaretti) decide di chiedere aiuto all’ex moglie Gloria (Barbora Bobulova) per trovare informazioni utili sul conto del detenuto Mancuso. Il tempo passa in fretta e diffidando dell’impegno di Testori nel far parlare il prigioniero, Verna decide di passare all’attacco con metodi inaccettabili per il direttore del San Michele, che sceglie di proteggere il suo carcere e il magistrato con un’azione drastica. Gloria intanto fa delle scoperte importanti sul caso e viene messa in guardia dall’ex capo dei servizi segreti sulla pericolosità di questa missione.

La serie, lo ricordiamo, è disponibile in esclusiva in Italia su Sky e NOW. Per altri contenuti guardate il trailer ufficiale de Il Re 2.

