Il Re 2, trama e anticipazioni per la seconda stagione della serie con Luca Zingaretti

La serie tv Il re con Luca Zingaretti sta per tornare con una seconda stagione, sempre in esclusiva su Sky e in streaming su NOW: ecco tutto quello che dovete sapere.

In otto nuovi episodi, diretti da Giuseppe Gagliardi e scritti da Peppe Fiore, Alessandro Fabbri e Federico Gnesini, la seconda stagione de Il Re vede Luca Zingaretti di nuovo nei panni di Bruno Testori, il direttore di un carcere di frontiera alla fine della prima stagione reso prigioniero del suo stesso regno, il San Michele.

Nelle nuove puntate Bruno è ora un detenuto nel suo stesso carcere, quando Gregorio Verna, capo dei servizi segreti, fa cadere le sue accuse e lo reintegra nel ruolo di direttore. In cambio deve far parlare un detenuto, il magistrato Vittorio Mancuso, accusato dell’omicidio di una dipendente della Slimpetroil Spa, rinomata compagnia energetica di bandiera, scoprendo perché si sia macchiato di quel delitto prima che l’uomo testimoni davanti a un GIP. Quando Bruno comincia a sospettare la sua innocenza e a temere che i servizi lo stiano usando, decide di vederci chiaro. Sarà l’inizio di una battaglia per la verità il cui prezzo da pagare si rivelerà altissimo.

Il Re 2 arriverà ad aprile in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW. Per altri contenuti recuperate l'intervista di Everyeye a Luca Zingaretti in occasione dell'uscita della prima stagione.