Re Carlo III, da The Crown a Spencer: tutti gli attori che l'hanno interpretato

Re Carlo è stato incoronato soltanto poche ore fa, ma il figlio della compianta regina Elisabetta II non ha certo trascorso i suoi anni di subalternità senza l'esposizione mediatica che si confà a un erede al trono d'Inghilterra: il padre di William ed Harry, in effetti, vanta già ben più di una reinterpretazione tra grande e piccolo schermo.

Ad interpretare il neo-incoronato re Carlo sono stati un bel po' di attori: primi a venirci in mente sono senz'altro, in ordine di apparizione, Billy Jenkins, Julian Baring e Josh O' Connor, che in The Crown hanno dato volto all'ex-principe nelle varie fasi della sua vita dall'infanzia all'età adulta (a proposito, qui trovate le nuove foto dal set della sesta stagione di The Crown, nella quale Carlo sarà interpretato da Dominic West).

Facendo un salto indietro nel tempo ecco Christopher Baines, volto di Carlo nel film per la TV The Royal Romance of Charles and Diana, incentrato sull'allora ancora giovane, ma non per questo meno tormentata, storia tra l'erede Windsor e Lady D.; passiamo allora a Jack Farthing, che in The Queen ci presentò un Carlo alle prese con il periodo immediatamente successivo alla tragica morte di Diana.

In King Charles III, che in anticipo sui tempi immaginava un Carlo succeduto al trono, troviamo invece Tim Pigott-Smith in un'interpretazione che valse all'attore una nomination postuma ai BAFTA; è di nuovo Jack Farthing, infine, a tornare nel ruolo di Carlo nel più recente Spencer. E voi, avete già recuperato i film e le serie presenti nel nostro elenco? Fatecelo sapere nei commenti!