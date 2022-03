Il Re, Everyeye intervista Luca Zingaretti: "Scordatevi Montalbano!"

E' passato un anno da quando Sky ha dato il via alle riprese de Il Re, la serie con Luca Zingaretti nei panni di Bruno Testori, tirannico direttore del carcere di San Michele, che ha appena debuttato su Sky Atlantic. In occasione dell'uscita, Everyeye ha intervistato il cast e gli autori de Il Re!

"Bruno è un personaggio completamente diverso da Montalbano, come altri che ho interpretato" ha dichiarato ai nostri microfoni Luca Zingaretti. "In questo caso la differenza è più evidente perché è cambiato il mondo, è cambiata la rete ed è cambiato anche lo stile delle riprese".

Per l'attore, interpretare il temibile direttore che abbiamo visto in anteprima nel trailer de Il Re "è stato un viaggio di conoscenza dentro un mondo che conoscevo solo in parte, ed è stato molto istruttivo".

Le riprese della serie si sono svolte al carcere Le Nuove di Torino, un ex complesso carcerario oggi trasformato in museo: "Ci sono state almeno un paio di scene che mi hanno molto appesantito" ha ammesso Zingaretti. "Quel luogo è stato un altro personaggio della nostra storia, perché è molto presente ed è molto importante per noi aver potuto girare lì e lo sarà anche per chi guarderà la serie".

Anche Anna Bonaiuto ci ha parlato del suo personaggio, la PM Laura Lombardo: "Per lei la giustizia è l'unica cosa che conta" ha detto l'attrice. "E' una donna che molto spesso si ritrova da sola di fronte alle omertà e al silenzio dei suoi superiori. Quindi deve essere doppiamente forte, come ogni donna. Nel mondo così maschile come quello in cui si ritrova è costretta a lottare ancora più degli altri".

Per Barbora Bobulova, che interpreta Gloria, l'ex moglie di Bruno, "sia Gloria che Laura tentano di smuovere Bruno e anche di smascherarlo. Con Gloria, Bruno ha avuto una grandissima storia d'amore e credo che questo si veda, però il loro rapporto è arrivato al capolinea e questo Bruno fa fatica a mandarlo giù. E le sue azioni, anche all'interno del carcere, sono dovute anche al fallimento del suo matrimonio".

