Il Re, la serie con Luca Zingaretti arriva su Sky: ecco quando

Lo scorso anno Sky ha avviato le riprese de Il Re, la serie con Luca Zingaretti ambientata in una prigione di cui proprio l'ex interprete de Il commissario Montalbano ne è il direttore. E finalmente, i lavori di questa produzione sembrano essere terminati e, abbiamo anche una data di uscita ufficiale.

Il Re farà il suo debutto su Sky e Now Tv il prossimo 18 marzo, e entreremo finalmente nel carcere di San Michele, dove le normali leggi non hanno alcun valore. L'unica cosa che conta qui è il giudizio del temibile direttore. Accanto a Luca Zingaretti che veste i panni di questo funzionario dello stato assai sui generis troviamo altri interpreti di tutto rispetto come Isabella Ragonese nei panni di un agente della polizia carceraria, Anna Bonaiuto che interpreta il pubblico ministero che indaga sulla rete di illeciti presemti nella casa circondariale e Barbora Bobulova nelle vesti dell'ex moglie del direttore.

Il soggetto di serie de Il Re è di Stefano Bises, Peppe Fiore, Bernardo Pellegrini, Massimo Reale, Davide Serino. La sceneggiatura è di Stefano Bises, Peppe Fiore, Bernardo Pellegrini, Davide Serino.

La sinossi ufficiale di questo prison drama recita: Il San Michele è un carcere difficile dove Bruno Testori, un tirannico direttore, esercita sua idea personale di legge, ponendosi al di sopra dei canonici poteri di stato e della vigente procedura penale. Il suo regno del terrore è però messo a rischio dalle indagine di un PM che indaga sul passato del direttore stesso e sulle sorti dei detenuti.

