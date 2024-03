Il Re è tornato: guardate Luca Zingaretti nell'emozionante trailer della stagione 2

Dopo le prime anticipazioni sulla seconda stagione de Il Re, in queste ore Sky ha diffuso il trailer ufficiale dell'atteso nuovo ciclo di episodi della serie tv con protagonista Luca Zingaretti.

In otto episodi, in arrivo dal 12 aprile in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW e diretti da Giuseppe Gagliardi, la seconda stagione de Il Re è scritta da Peppe Fiore, Alessandro Fabbri e Federico Gnesini e vede l’amatissimo attore romano di nuovo nei panni di Bruno Testori, il direttore di un carcere di frontiera alla fine della prima stagione reso prigioniero del suo stesso regno, il San Michele.

Accanto a Luca Zingaretti (Il commissario Montalbano, Sanguepazzo, No Activity – Niente da segnalare) tornano Isabella Ragonese, che interpreta di nuovo Sonia Massini, ora comandante delle guardie penitenziarie del San Michele, Anna Bonaiuto ancora nei panni del pubblico ministero che indaga sulla rete di illeciti e connivenze che fanno capo a Testori, Laura Lombardo, che nella nuova stagione verrà “promossa e trasferita” in un altro tribunale proprio per colpa sua, e Barbora Bobulova, che nei nuovi episodi sarà di nuovo l’ex moglie del personaggio interpretato da Zingaretti, un’agente dei servizi che lavora nel reparto cybersicurezza. Tra le new-entry nel cast de Il Re 2 invece segnaliamo Fabrizio Ferracane nei panni di Gregorio Verna, a capo dei servizi segreti, Thomas Trabacchi in quelli di un magistrato detenuto al San Michele, Caterina Shulha che sarà Claudia Agosti, l’avvocato di Mancuso e Stefano Dionisi nei panni di un detenuto del carcere che diventerà presto amico di Testori.

Per altri contenuti sulla serie recuperate l'intervista di Everyeye a Luca Zingaretti.