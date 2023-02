Reacher 2: Alan Ritchson annuncia la fine delle riprese con un nuovo video!

Nuovi aggiornamenti per i fan di Reacher, la serie di successo targata Prime Video basata sui romanzi di Lee Child, che come ben sapete sono stati portati in precedenza sul grande schermo nei due film con Tom Cruise.

Con un nuovo simpaticissimo video, che vi invitiamo a recupere e che vi lasciamo in calce alla notizia, il protagonista dello show Alan Ritchson ha ufficialmente annunciato la fine delle riprese, iniziate lo scorso settembre.

Tratta dall’undicesimo libro di Lee Child (Bad Luck and Trouble), la seconda stagione della serie si svolgerà in un luogo completamente nuovo e con una nuova serie di personaggi e vedrà i membri dell'ex unità militare di Reacher morire uno dopo l’altro, costringendo il veterano a iniziare una spirale vendicativa per trovare i responsabili e fermare le loro azioni una volta per tutte.

Serinda Swan (Inhumans), Ferdinand Kingsley (Sandman) e Rory Cochrane (Winning Time) sono stati tutti assunti come membri ricorrenti nella seconda stagione. Swan interpreta Karla Dixon, un membro dell'Unità Investigazioni Speciali dell'esercito; Kingsley interpreta un mercenario noto con le iniziali di A.M.; Cochrane il ruolo dell'ex detective Shane Langston del Dipartimento di Polizia di New York. Il nuovo cast della seconda stagione include anche Domenick Lombardozzi, Luke Bilyk, Dean McKenzie, Edsson Morales, Andres Collantes, Shannon Kook-Chun, Ty Victor Olsson, Josh Blacker e Al Sapienza.

La seconda stagione di Reacher dovrebbe debuttare nel corso di questo 2023, ma al momento la data di uscita ufficiale non è stata ancora annunciata. Rimanete sintonizzati per non perdervi tutti i prossimi aggiornamenti!