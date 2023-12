Reacher 2: un'attrice non ha fatto che lamentarsi sul set durante le riprese, ecco perché

Prime Video ha annunciato la terza stagione di Reacher, eppure le riprese degli episodi precedenti non si sono svolte nel migliore dei modi: basti pensare alle dichiarazioni di Serinda Swan (interprete di Karla Dixon, ex membro dell'Unità Investigativa Speciale).

Il motivo? La mancanza di preparazione fisica. "Il fatto è che abbiamo svolto [le acrobazie], quel giorno" ha dichiarato. "È stato fantastico, ma mi lamentavo parecchio. D'altra parte, loro continuavano a ripetermi: "No, sappiamo soltanto che voi siete in grado di farlo'. Quindi quel giorno c'è stato un generale senso di improvvisazione. Una volta abbiamo dovuto sgomberare una casa". Tuttavia, "io e gli altri ci sentivamo davvero impreparati, ma a riguardare quelle scene... be', sembravano dei tosti".

Ha inoltre continuato: "Nessuno vorrebbe imitare la professione di un altro e non farlo correttamente, soprattutto quando si lavora a livelli così alti. Quindi sì, la preparazione c'è stata sicuramente, ma non sarebbe stato meglio iniziare due mesi prima? Al cento per cento".

Basata sull'omonima serie letteraria di Jack Reacher e scritta da Lee Child, la serie TV Reacher racconta la storia di Jack, ex investigatore militare che, dopo essere stato arrestato per un crimine che non ha commesso, viene coinvolto nella lotta contro una cospirazione militare. Nel cast ricordiamo Alan Ritchson, Malcol Goodwin, Willa Fitzgerland e Bruce McGill. La seconda stagione, invece, ha debuttato il 15 dicembre 2023 su Prime Video con gli episodi denominati ATM, Cosa succede ad Atlantic City e L'immagine dice più di mille parole.

