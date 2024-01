Reacher 2, come finisce la seconda stagione: rimanda alla terza?

La seconda stagione di Reacher è stato il perfetto regalo di Natale da parte di Prime Video, che ci ha permesso di trovare sotto l'albero (e nella calza della Befana) il carico di violenza, azione, sparatorie e muscoli che ci si aspettava dai nuovi episodi della serie con Alan Ritchson. Ma com'è finita questa nuova stagione?

La serie che al momento risulta la più vista tra tutte le piattaforme streaming ci ha salutato proprio come speravamo: a suon di scene d'azione ben oltre i limiti del credibile. Si parte con il buon Reacher che decide di consegnarsi a Langston: in quest'occasione scopriamo che Tony Swan è morto da tempo, ma il villain ha custodito il suo occhio e il suo dito per poter disporre della sua firma biologica per il progetto Little Wing.

Reacher, ovviamente, riesce comunque a liberarsi, mettendo fuori gioco gli uomini di Langston e dando il via al blitz ordinato dal senatore Lavoy: Langston si dà quindi alla fuga in elicottero portando con sé Dixon e O'Donnell, ma indovinate un po'? Il nostro Jack riesce ad aggrapparsi al velivolo in fase di decollo, dando il via ad una colluttazione ad alta quota che porta alla morte di Langston, defenestrato senza troppi complimenti.

Resta comunque la questione Little Wing: Reacher e i suoi si recano al luogo dell'appuntamento fissato per la vendita dei missili, fanno fuori il potenziale acquirente e... Si trovano ovviamente ad avere a che fare con il voltafaccia del senatore Lavoy, chiaramente interessato tanto ai missili quanto ai 65 milioni. Reacher aveva però previsto anche questo, e tutto si risolve dunque con l'intervento degli uomini della Homeland Security: a questo punto i ragazzi della 110ma possono pensare a suddividere i soldi tra coloro che hanno subito delle perdite a causa delle azioni di Langston, con Reacher che decide di concedersi semplicemente l'acquisto di un biglietto autobus che lo porterà in giro per gli Stati Uniti per circa un anno, in cerca di nuove avventure. Insomma, indizi concreti sul futuro non ce ne sono, ma... Credete davvero che il nostro Jack resterà con le mani in mano? Noi, nel dubbio, preferiamo restare sintonizzati!