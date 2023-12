Reacher 2, quanti episodi avrà la nuova stagione su Prime Video?

Il Reacher interpretato da Alan Ritchson sta per tornare su Amazon Prime Video con un nuovo caso tratto dai romanzi di Lee Child. Ma quanti episodi ci saranno e quando potremo vederli sulla piattaforma? Ecco come usciranno.

Dopo il successo ottenuto dalla prima stagione di Reacher su Prime Video la serie è pronta a tornare con un nuovo mistero da risolvere per l'ex investigatore militare dell'esercito statunitense. Reacher 2 debutterà in streaming il 15 dicembre, per una seconda stagione che, come la prima, sarà composta da otto puntate.

Le prime tre saranno disponibili tutte assieme proprio il 15 dicembre, mentre invece per gli altri cinque episodi si dovrà aspettare di settimana in settimana come accade per esempio su Disney Plus. Perciò la puntata numero quattro arriverà il 22 dicembre, la cinque il 29, la sei il 5 gennaio 2024, la sette il 12 gennaio e Reacher 2 chiuderà la stagione il 19 gennaio 2024, appunto dopo otto episodi.

Un prodotto su cui Amazon Prime Video punta decisamente visto che Reacher è stata già rinnovata per la terza stagione ancor prima che la seconda possa debuttare e che Prime ne monitori il gradimento da parte del pubblico. Ma le premesse indicano che questa nuova tornata di episodi possa bissare il successo dei primi otto.

Se volete farvi qualche anticipazione intanto ecco la trama della seconda stagione di Reacher, altrimenti non vi resta che aspettare il 15 dicembre per scoprire quale sarà la nuova sfida del personaggio interpretato da Alan Ritchson.

E voi vedrete Reacher 2? Vi era piaciuta la prima stagione? Diteci la vostra nei commenti qua sotto!