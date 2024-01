Reacher 2, Nick Santora: 'Per la terza stagione potrete contare su una cosa...'

A una settimana dal finale di Reacher 2, i fan avranno avuto modo di sbollentare un po' la loro iniziale euforia e il desiderio di vedere immediatamente il continuo delle avventure del personaggio principale. Adesso, però, in una nuova intervista, il produttore Nick Santora ha accennato a qualche dettaglio relativo alla terza stagione dello show.

Dopo aver salvato Karla Dixon (Serinda Swan) da una caduta a mezz'aria da un elicottero, Jack Reacher (Alan Ritchson) - legato a una barella e con un coltello conficcato nel braccio - va a recuperare Langston e gli consegna lo stesso destino che è toccato a molti amici del nostro eroe: essere gettato da un velivolo.

La scena è stata gratificante per gli spettatori della serie. Ed è emerso che quella scena è stata anche uno dei momenti più belli per lo showrunner di Reacher, Nick Santora. Santora non nasconde di essere un fan sia dei libri dell'autore Lee Child (materiale di partenza della serie) sia del suo protagonista, Ritchson. The Hollywood Reporter ha incontrato Santora dopo il finale della seconda stagione per analizzare il finale e condividere alcuni pensieri su quali direzioni potrebbe percorrere la terza stagione di Reacher, già in produzione.

Amazon ha confermato che la prossima stagione di Reacher sarà basata su Persuader, il settimo libro della serie di Child, e che Maria Sten tornerà nello show, riprendendo il ruolo di Frances Neagley insieme a Ritchson. Nella trama della terza stagione, Reacher andrà sotto copertura per salvare un informatore tenuto in ostaggio da un nemico del suo passato. La Neagley non compare in Persuader, il che rende la sua presenza nella serie un modo per differenziarsi dai libri.

Ecco cosa ha potuto anticipare lo showrunner: "Posso dirvi che Reacher prenderà a calci la gente, sarà incredibilmente intelligente e deduttivo nel capire le cose, sarà un eroe e contribuirà a salvare la situazione! Sarà Jack Reacher".

Entrando di più nel dettaglio: "Quello che posso dire è che lo spirito di Reacher è che è un solitario e un vagabondo alla deriva, per usare la terminologia di Reacher. Quindi, non avrà mai una squadra di gente allegra che viaggia con lui e lo aiuta a risolvere crimini e a vivere avventure. Il DNA di Reacher è che si muove da solo e si allea con persone buone quando c'è il male in agguato, poi saluta quelle persone e va avanti per la sua strada. Ed è a questo che cerchiamo sempre di rimanere fedeli".