Reacher 2, un nuovo poster tutto muscoli per il ritorno della serie Prime Video

La seconda stagione di Reacher è sempre più vicina e Amazon Prime Video prepara i fan della serie tv d’azione e spionaggio presentando un nuovo poster promozionale che mostra Alan Ritchson in splendida forma nei panni dell’ex militare protagonista dello show, pronto a tornare in azione in questa fine 2023.

Dopo avervi parlato della trama di Reacher 2, torniamo a parlare della prossima serie tv che sarà pubblicata sulla piattaforma di streaming del colosso di Jeff Bezos per condividere il poster dedicato al Jack Reacher protagonista dello show, pubblicato per l’occasione da Amazon Prime Video.

Basata sulla serie di libri dell’autore inglese Lee Child, anche la seconda stagione sarà composta 8 episodi che usciranno uno per volta ogni venerdi, dopo i primi tre che saranno pubblicati nella data del 15 dicembre.

La formula di rilascio dei vari episodi segue quanto successo con il primo capitolo, con la piattaforma di streaming che spera di bissare il successo ottenuto dal primo capitolo dello show.

A proposito della seconda stagione, Vernon Sanders, a capo della divisione televisiva di Amazon Studios si è detto sicuro ed entusiasta: “Andrà molto bene. Alan è tornato ed è fantastico nel ruolo. Sono molto orgoglioso del fatto che i produttori abbiano trovato qualcuno così adatto per Reacher. Le reazioni dei fan dei libri allo show è stato un sogno. La seconda stagione sarà magnifica. E se anche la prima lo è stata, penso che con la seconda riusciremo ad andare oltre e credo ci siano buone possibilità che la serie possa continuare anche l’anno prossimo”.

Non ci resta dunque che aspettare per poter vedere i primi tre episodi il 15 dicembre 2023, intanto, vi lasciamo al primo trailer ufficiale di Reacher 2.