Reacher 2, Prime Video pubblica il teaser della nuova stagione: ecco cosa mostra

Prime Video ha diffuso ieri una piccola anticipazione del trailer della Stagione 2 di Reacher (che arriverà oggi nella sua versione completa). Queste prime immagini ci proiettano direttamente nell'atmosfera della nuova storia, che sarà basata sul romanzo di Lee Child - autore della saga completa - Vendetta a freddo, l'undicesimo libro della serie.

La seconda stagione della serie originale di Prime Video ha come protagonista Alan Ritchson e il mese prossimo farà il suo ritorno sul servizio di streaming di Amazon. Negli ultimi mesi ci sono stati aggiornamenti sulla nuova stagione di Reacher e l'annuncio di un nuovo trailer non fa che aumentare l'attesa. Il trailer completo di Reacher uscirà oggi e potete vederlo nell'anteprima qui sopra.

Le riprese di Reacher 2 sono terminate lo scorso febbraio, per questo ci si aspettava un annuncio da un momento all'altro.

"Inizia il conto alla rovescia per il ritorno di Reacher!" si legge in un tweet dell'account ufficiale di Prime Video. Il brevissimo video mostra il Reacher di Alan Ritchson che prende a calci diverse persone, con rapidi scorci di alcune delle scene d'azione che attendono gli spettatori nella seconda stagione.

Un nuovo personaggio destinato a far parte della seconda stagione di Reacher ha subito un recast. Come riportato da Deadline, la star di Peacemaker e Terminator 2 Robert Patrick si è aggiunto al cast all'inizio della produzione sostituendo Rory Cochrane, che era stato scritturato per il personaggio di Shane Langston a settembre. A causa di conflitti di programmazione, Cochrane ha dovuto tirarsi indietro.

Langston è un ex poliziotto di New York che si occupa della sicurezza per un'azienda privata di difesa. Patrick sarà un series regular per la nuova stagione. Reacher si è rivelata un successo per Prime Video che ha tentato questa operazione di rilancio del franchise dopo i due adattamenti cinematografici della Universal con Tom Cruise protagonista.

La Stagione 2 di Reacher dovrebbe debuttare a dicembre, probabilmente il trailer completo di oggi svelerà la data d'uscita ufficiale.