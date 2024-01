Reacher 2: quando esce l'episodio 6 e quanto dura?

Anno nuovo, appuntamenti vecchi ma sempre graditi: la seconda stagione di Reacher non ha ancora concluso il suo ciclo vitale, e con i primi vagiti di questo 2024 è pronta a fare ancora compagnia ai tanti fan che l'hanno resa sin dalle sue prime battute uno dei più grandi successi targati Prime Video degli ultimi tempi.

Il quinto episodio della serie con Alan Ritchson (che, a proposito, ha recentemente parlato dei continui paragoni con Tom Cruise) ha infatti chiuso il 2023 lo scorso 29 dicembre, dandoci appuntamento al primo venerdì dell'anno nuovo: il sesto episodio della seconda stagione di Reacher è infatti in arrivo questa settimana, nella fattispecie il prossimo 5 gennaio, giorno a partire dal quale sarà disponibile nel catalogo Prime Video.

Nessuna novità per quanto riguarda la durata: anche questo sesto episodio si pone infatti in linea con i precedenti, assestandosi sui 50 minuti di runtime. La seconda stagione di Reacher, vi ricordiamo, andrà avanti fino all'ottavo episodio, che secondo la tabella di marcia di Prime Video finirà sulla piattaforma venerdì 19 gennaio. E voi, quanto state apprezzando questi nuovi episodi dello show? Per saperne di più, comunque, qui trovate un nostro approfondimento su Reacher e sui motivi per cui tutti, ma proprio tutti, la stanno amando.