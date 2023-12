Reacher 2, quando esce il quarto episodio della serie Prime Video?

A un anno di distanza dalla prima stagione della serie, Jack Reacher è tornato a dominare su Prime Video: lo show con Alan Ritchson ha immediatamente riconquistato i tanti fan in attesa dei nuovi episodi dopo il primo ciclo, permettendosi anche, com'è abitudine dei prodotti Amazon, di condannare i fan stessi all'attesa del nuovo episodio.

Come ogni serie Prime Video che si rispetti, anche la seconda stagione di Reacher non seguirà, infatti, la logica del bingewatching: la serie che è già stata rinconfermata per una terza stagione arriverà sul catalogo della piattaforma al ritmo di un episodio a settimana dopo una partenza a razzo che ci ha regalato, tutti in una volta, i primi tre episodi dello show.

Ma quanto ci sarà da attendere, dunque, prima di assistere al quarto episodio della serie? Dicevamo della cadenza settimanale, che nel caso della seconda stagione di Reacher si traduce in un nuovo episodio ogni venerdì: il quarto episodio della serie uscirà dunque venerdì 22 dicembre, proprio come un regalo di Natale consegnato con un paio di giorni d'anticipo.

Reacher, vi ricordiamo, seguirà questa programmazione fino al prossimo 19 gennaio, data dalla quale sarà possibile assistere al finale di stagione. E voi, seguirete la serie settimana dopo settimana o preferirete recuperarla tutta d'un colpo? Fatecelo sapere nei commenti!