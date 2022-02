Reacher 2, quando esce su Prime Video la prossima stagione?

Sono arrivati da quattro giorni, direttamente su Prime Video, tutti gli episodi della prima stagione di Reacher, il reboot per piccolo schermo del film con Tom Cruise e tratto dall'omonima saga di romanzi di Lee Child sulla scia dei Tom Clancy's. Ora ci si chiede se e quando sarà pronta una seconda stagione.

Mentre si prepara all’attesissima uscita de Gli Anelli del Potere, la piattaforma streaming di Jeff Bezos può vantare un nuovo, interessante acquisto nel suo palmarès. Si tratta della nuova serie reboot dedicata a Jack Reacher, agente veterano ora congedato e costretto alla vita da civile, che si dimostrerà però non meno avvincente di quella nell’esercito. Reboot, perché non si tratta del primo adattamento tratto dall’omonimo personaggio creato dalla penna di Lee Child. Già nel 2012 infatti, sulla scia dei suoi insostituibili Mission: Impossibile, Tom Cruise aveva prestato il suo volto a questo nuovo investigatore in una storia di spionaggio nel film Jack Reacher – La prova decisiva, scritto e diretto da Christopher McQuarrie.

Quattro anni dopo gli fa seguito un secondo e ultimo film, diretto stavolta da Edward Zwick, titolato Jack Reacher – Punto di non ritorno e tratto dall’omonimo romanzo del 2013. Ora, questo nuovo adattamento da zero per piccolo schermo si ripropone di riportare il personaggio nei panni meno noti, ma ben più piazzati, dell’attore Alan Ritchson. Non molto noto su grande schermo, la produzione più importante cui prese parte (con un ruolo minore) è probabilmente Hunger Games: La ragazza di fuoco, secondo capitolo della saga con protagonista Jennifer Lawrence. Ben più attivo nella serialità, prenderà parte in maniera saltuaria a più spettacoli del genere crime e poliziesco (CSI: Miami, Hawaii Five-O, Brooklyn Nine-Nine), ma anche in titoli come Black Mirror e New Girl, anche se la serie in cui farà presenza fissa sarà il Titans della DC.

Qui veste i panni di Jack Reacher, un investigatore veterano pluridecorato della polizia militare, arruolatosi giovanissimo e con una lunga tradizione familiare di militari alle spalle. Distintosi in Medio Oriente, abbandonerà la divisa in favore di una vita da vagabondo di Stato in Stato attraverso la Nazione che ha difeso per anni: gli Stati Uniti. Con sé porta solo ciò che riesce a tenere in tasca: uno spazzolino, un passaporto e una manciata di banconote. Ma quelle stesse strade che gli sembrano un paradiso, rispetto agli orrori visti in guerra, lo costringeranno a fare affidamento su tutte le sue capacità. La prima stagione, già distribuita per intero, comprende otto puntate. Trovate qui la nostra recensione di Reacher.

Nonostante la recentissima uscita, è notizia di poche ore che Amazon ha già riconfermato la serie per una seconda stagione: considerando quanto investito per comprare i diritti di adattamento dei romanzi di Lee Child – oltre 20, e questa prima stagione ha ripreso solo il primo, quindi di materiale ce n’è – era infatti improbabile credere che volesse fermarsi qui, al di là degli ascolti. Considerando che le riprese sono andate molto celeri per la prima stagione (poco più di tre mesi) e immaginando un’uscita annuale, Amazon avrebbe il tempo di qui ad aprile di chiudere la preproduzione e mettere in produzione la seconda stagione, facendola uscire nello stesso periodo del 2023. Voi avete visto la prima? Vi sta piacendo? Ditecelo nei commenti!