Reacher 2, quando esce la nuova stagione su Prime Video?

C’è un nuovo poster per The Reacher 2, ma quando esce la nuova stagione della serie targata Amazon Prime video?

La serie con protagonista Alan Ritchson nei panni di Jack Reacher debutterà a dicembre 2023 sulla piattaforma Amazon Prime Video. Esattamente il 15 dicembre usciranno i primi 3 episodi della seconda stagione, mentre i rimanenti 5 episodi usciranno a cadenza settimanale ogni venerdì, con il finale di stagione che uscirà il 19 gennaio 2024. Vernon Sanders, a capo degli studios televisivi di Amazon, aveva dichiarato a Collider:

“Sta andando molto bene. Alan è tornato ed è fantastico nel ruolo. Sono così orgoglioso dei produttori perché hanno realizzato questo favoloso adattamento di Reacher. I fan del libro di Reacher, la loro reazione allo show è stata semplicemente un sogno. La seconda stagione è fantastica. E per quanto la prima stagione sia stata grandiosa, credo che la seconda sia ancora più grandiosa, e penso che ci siano buone possibilità che la serie torni l'anno prossimo (Riferendosi al 2023)".

Nel cast ritorneranno ovviamente Alan Ritchson e Maria Sten, oltre a loro Ferdinand Kingsley, Serinda Swan, Shaun Sipos, Robert Patrick e Rory Cochrane. Questa stagione di Reacher è basata sull'undicesimo libro della serie di Jack Reacher "Bad Luck and Trouble". E se non lo avete ancora visto, qui potete trovare il trailer della seconda stagione di The Reacher.