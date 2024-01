Reacher 2, successo per Prime Video: la serie è la più vista tra tutti i servizi streaming

La serie tv di Amazon Prime Video Reacher, basata sui libri di Lee Child dedicati al personaggio di Jack Reacher sta ottenendo un riscontro incredibile che sbaraglia ogni settimana la concorrenza. Dopo un inizio travolgente con numeri impressionanti per la première, Reacher ha mantenuto livelli molto alti.

Secondo i dati Nielsen, Reacher si è classificata come la serie numero uno nell'ultima settimana di dicembre, dal 18 al 24. Se si includono gli spettatori delle prime due stagioni, la serie ha totalizzato 1,18 miliari di minuti di visualizzazione per quella settimana, superando altre serie molto popolari su piattaforme concorrenti come Disney+ e Netflix.

La serie si sta confermando un prodotto di grande richiamo per il pubblico dello streaming e non è certo una sorpresa, anche in base a questi dati, la produzione di una stagione 3 di Reacher.

La seconda stagione di Reacher si è conclusa con l'episodio di oggi, venerdì 19 gennaio, dal titolo Soldatino, ma le riprese del terzo ciclo di episodi è già in corso.

Nel frattempo i fan si chiedono su quale libro si concentrerà Reacher 3; al momento non sono trapelate notizie ufficiali ma solo supposizioni e ipotesi tra i fan.

Nelle prossime settimane probabilmente avremo maggiori informazioni sulle nuove avventure del personaggio che nei film, l'ultimo uscito al cinema undici anni fa, è stato interpretato dalla star di Mission: Impossible Tom Cruise.