Reacher 2: svelata trama, cast e data d'inizio riprese del clamoroso successo Amazon!

Di fronte a nuovi show, soprattutto quando mettano in atto un reboot di una saga non così fortunata su grande schermo, la preoccupazione è sempre tanta. Ma la prima stagione di Reacher si è trasformata in un successo clamoroso per Amazon. Ecco trama, nuovo cast e data d'inizio riprese della Stagione 2.

Per comprendere la portata di questo successo, basti guardare ai numeri di Reacher su Prime Video, che fecero particolarmente scalpore all’indomani dell’uscita della prima stagione. Questo ha lanciato il chiaro segnale ad Amazon di poter continuare a investire sugli adattamenti di Lee Child. L’ultimo aggiornamento che avevamo avuto sulla seconda stagione arrivava dal suo azzeccatissimo protagonista, Alan Ritchson, che ha svelato il romanzo alla base di Reacher 2.

Ora però, una valanga di aggiornamenti si aggiungono a poche settimane dall’inizio delle riprese. Per quanto riguarda il primo ciak, è attualmente fissato entro la fine di questo mese di settembre 2022. Ovviamente, dal momento che le avventure di Jack Reacher nascono come autoconclusive e lo vedono spostarsi in una località sempre diversa degli Stati Uniti, questa nuova stagione avrebbe richiesto un grosso recasting, a parte i pochi volti della prima che tornano anche nei prossimi episodi: fra loro Maria Sten che riprenderà il ruolo di Frances Neagley.

Serinda Swan (Inhumans), Ferdinand Kingsley (Sandman) e Rory Cochrane (Winning Time) sono stati tutti assunti come membri ricorrenti nella seconda stagione. Swan interpreta Karla Dixon, un membro dell'Unità Investigazioni Speciali dell'esercito; Kingsley interpreta un mercenario noto con le iniziali di A.M.; Cochrane il ruolo dell'ex detective Shane Langston del Dipartimento di Polizia di New York. Il nuovo cast della seconda stagione include anche Domenick Lombardozzi, Luke Bilyk, Dean McKenzie, Edsson Morales, Andres Collantes, Shannon Kook-Chun, Ty Victor Olsson, Josh Blacker e Al Sapienza.

Tratta dall’undicesimo libro di Lee Child (Bad Luck and Trouble), questa seconda stagione vedrà i membri dell'ex unità militare di Reacher morire uno dopo l’altro, costringendo il veterano a iniziare una spirale vendicativa per trovare i responsabili e fermare le loro azioni una volta per tutte. Voi siete fra i numerosissimi fan della prima stagione? Ditecelo nei commenti!