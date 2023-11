Reacher 2, il primo trailer ufficiale svela la data d'uscita su Prime Video

Siamo certi che se siete tra quelli che dispongono di un abbonamento ad Amazon Prime Video ed avete una sfrenata passione per l'intrattenimento d'azione, avrete sicuramente dato una chance alla serie Reacher. Lo show ha conquistato il pubblico con la sua prima iterazione distribuita sulla piattaforma, ma non è ancora finita.

Se infatti siamo certi che Prime Video ha dei problemi con il genere fantasy, siamo altrettanto sicuri che visto il successo riscontrato dallo show con protagonista Alan Ritchson quest'ultimo avrebbe avuto ancora la possibilità di interpretare il suo personaggio.

Fortunatamente ad ora abbiamo delle prove concrete di questo, è infatti disponibile un primo trailer della seconda stagione di Reacher, che potete vedere in calce a questa notizia. Come si vede dal video, lo spettacolo debutterà nuovamente il prossimo 15 dicembre con i primi tre episodi degli otto totali che comporranno questo nuovo ciclo.

Questo nuovo capitolo delle avventure dell'agente saranno basate su "Bad Luck and Trouble", ovvero l'undicesimo romanzo della serie di Lee Child. Non sembra dunque mancare molto al rilascio ufficiale di questa nuova iterazione, voi che ne dite? Siete curiosi di scoprire quali altre sorprese avrà in serbo questa serie?

Se ve la foste persa, ecco la nostra recensione della prima stagione di Reacher.