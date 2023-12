Reacher 2: dove trovare l'Easter-egg per Aquaman di Alan Ritchson in Smallville

Prima di recitare in quella che è attualmente la serie televisiva di maggior successo di Prime Video - e prima ancora di rubare le scene nei panni dell'esilarante Thad Castle - alcuni ricorderanno che la star di Reacher Alan Ritchson ha interpretato l'eroe DC Aquaman nella serie Smallville. Ebbene, proprio in Reacher un Easter Egg lo ha citato.

Ritchson è apparso nella serie di successo Smallville, appunto, nei panni della versione più giovane di Arthur Curry, al fianco del Clark Kent di Tom Welling. Con il passare degli anni, i fan di Smallville non hanno dimenticato l'Aquaman di Ritchson e sembra che anche gli sceneggiatori di Reacher abbiano un bel ricordo del personaggio.

L'ultimo episodio di Reacher ha fatto riferimento all'eroe, un'intelligente strizzata d'occhio al passato da supereroe di Ritchson proprio nei giorni in cui nelle sale è presente Aquaman e il Regno Perduto con Jason Momoa.

Nel quinto episodio della seconda stagione di Reacher, che ha debuttato su Prime Video ieri sera, diversi personaggi partecipano al funerale di Calvin Franz, il membro della vecchia unità di Reacher morto all'inizio della stagione. Guy Russo, il detective interpretato da Domenick Lombardozzi, conforta il giovane figlio di Franz regalandogli un'action figure. Gli racconta anche del suo supereroe preferito da bambino: Aquaman.

Con il personaggio di Ritchson che lo guarda, Russo dice di aver amato Aquaman perché poteva parlare con i pesci. Gli piaceva l'idea di poter parlare con il cane di famiglia.

Si tratta di un breve ma toccante momento che offre un piccolo approfondimento su un importante personaggio secondario, ma il fatto che si svolga in una serie con protagonista Alan Ritchson è ciò che lo rende immediatamente emozionante.

L'evento crossover Crisis on Infinite Earths, andato in onda su The CW qualche anno fa, ha riportato sullo schermo diverse iterazioni di supereroi DC in live-action, ma i fan sono rimasti delusi nel vedere che l'Aquaman di Ritchson non è apparso per un cameo. Secondo Ritchson, la produzione lo ha contattato e lui avrebbe voluto partecipare al crossover, ma la sua agenda fitta di impegni lo ha reso impossibile.

"Mi hanno contattato", aveva rivelato Ritchson a Collider. "Abbiamo cercato di trovare una soluzione. Stavamo girando ed era un programma molto difficile per noi. Stavamo girando tre episodi contemporaneamente per tutto quel tempo. Avrei dovuto lasciare il Paese e tornare per ottenere un permesso specifico per quella serie. Volevo partecipare. Abbiamo cercato di trovare una soluzione. Sono felice che gli altri siano potuti tornare. Sono particolarmente felice per i fan. È per questo che lo facciamo. Questi show sono una vera e propria festa per i fan. Mi sarebbe piaciuto poterne fare parte".