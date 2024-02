Reacher 3, annunciato il cast: ecco il nuovo interesse amoroso de La vittima designata

Reacher 3 sarà basato su La vittima designata, uno dei romanzi più apprezzati dai fan della saga di Lee Child, e mentre le riprese continuano in queste ore Prime Video ha annunciato le tante new entry del cast di protagonisti e co-protagonisti.

TVLine ha rivelato in esclusiva che Anthony Michael Hall e Sonya Cassidy si uniranno ad Alan Ritchson in Reacher 3: il primo interpreterà Zachary Beck, il villain della stagione, un formidabile uomo d'affari e proprietario di successo di un'azienda di importazione di tappeti che Reacher sospetta sia una copertura per un'operazione criminale, mentre Sonya Cassidy interpreterà Susan Duffy, descritta come "una persona estremamente intelligente" e un duro agente della DEA di Boston con un senso dell'umorismo acuto e sarcastico.

Ricordiamo che la storia de La vittima designata è ambientata nel Maine, lo stato delle aragoste e di Stephen King: si tratta del settimo romanzo della saga letteraria di Lee Child, e segue Reacher che collabora con la DEA per incastrare un ricco trafficante di droga, Zachary Beck, che nasconde il suo impero dietro un'attività legale: per farlo, dovrà infiltrarsi nell'organizzazione di Beck spacciandosi per la fidata guardia del corpo del figlio del criminale.

Reacher 3 non ha ancora una data d'uscita su Prime Video, vi terremo aggiornati su tutti i prossimi sviluppi.