Reacher 3, cosa sappiamo sulla prossima stagione della serie Amazon

Conclusa anche la seconda stagione su Prime Video possiamo dire che la piattaforma streaming ha trovato la sua gallina dalle uova d'oro: Reacher è già pronta a tornare con una terza stagione, perciò vediamo assieme tutto quello che sappiamo al momento sulle prossime puntate.

Intanto ecco la nostra recensione della seconda stagione di Reacher, serie talmente di successo che Prime Video l'ha rinnovata per la terza mentre andava ancora in onda appunto la seconda. Sappiamo infatti che le riprese per Reacher 3 sono già cominciate, anche queste già in moto mentre gli otto episodi successivi alla prima stagione uscivano settimanalmente in streaming.

Ancora non sappiamo però su quale libro di Lee Child si baserà la prossima stagione, ma qualche dettaglio è venuto fuori. Il creatore di Reacher ha infatti stuzzicato i fan dicendo che hanno scelto un libro in cui il protagonista è fondamentalmente da solo, per distanziarsi anche dalla stagione precedente, nonché uno dei più amati proprio da Child. Potrebbe quindi essere il terzo della serie, Trappola mortale, oppure il quattordicesimo, L'ora decisiva.

Alan Ritchson sui suoi profili social ha promesso una stagione ancora più "croccante", perciò ci aspettiamo diverse scene di combattimento corpo a corpo, assieme al fatto che la prossima stagione potrebbe basarsi su elementi che non vengano dal passato del protagonista.

Chiudiamo con la previsione sull'uscita: a questo punto quasi sicuramente Reacher 3 arriverà a fine 2024/inizio 2025 su Prime Video.

E voi avete visto le prime due stagioni? Sapete perché stiamo amando così tanto Reacher? Diteci la vostra nei commenti!