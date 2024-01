Reacher 3, le cose si complicano nella nuova foto dal set della prossima stagione

È disponibile da oggi, venerdì 19 gennaio, su Amazon Prime Video l'ultima puntata della seconda stagione di Reacher, serie tv basata sull'omonima serie di libri di Jack Reacher di Lee Child. Nel frattempo, la produzione prosegue attivamente e Alan Ritchson ha condiviso una foto direttamente dal set della stagione 3.

Con un'espressione sorridente, Ritchson ha pubblicato una sua foto in cui mostra il viso sporco di terra e la sua descrizione 'più crostoso che mai' è piuttosto chiara dello stato in cui si trovava al momento dello scatto.

Una situazione piuttosto consona a quella che è la quotidianità di Jack Reacher, sempre in azione e pronto ad intervenire. Un utente ha commentato in questo modo l'immagine:"Lo dico ora: questo è Alan mentre gira la scena di 'Die Trying' in cui striscia sotto terra cercando di non cedere alle sue paure claustrofobiche. Scommetto che stanno adattando quel libro per la terza stagione!!".



Al momento non sappiamo quale sia il libro scelto per essere adattato per la terza stagione di Reacher ma il protagonista dell'acclamato show tv Alan Ritchson, da tempo sta condividendo materiale dal set e prima o poi verrà annunciato anche l'arco narrativo che riguarda l'atteso terzo ciclo di episodi.

Nel frattempo, potete scoprire perché stiamo amando così tanto Reacher, la trasposizione tv dei libri di Lee Child dopo i film con protagonista la star Tom Cruise.