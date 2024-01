Reacher 3: il finale della stagione 2 ha svelato il libro che ispirerà i nuovi episodi?

Al momento non è dato sapere su quale libro di Lee Child sarà basata Reacher 3, ma il finale della seconda stagione dell'acclamata serie tv Prime Video potrebbe contenere qualche indizio in proposito.

L'ultimo episodio della seconda stagione di Reacher, infatti, sembra fornire un paio di indicazioni importanti su quale storia dei libro arriverà prossimamente sullo schermo, suggerendo due possibili soluzioni.

La prima è Trappola mortale, terzo romanzo della saga: in una delle ultime scene, ad esempio, si vede Milena, la ragazza amica di Orozco e Sanchez che lavorava nel bar visitato da Reacher e i suoi colleghi all'inizio della stagione, che dopo aver ricevuto i soldi donati dal protagonista saluta i suoi colleghi e se ne va a bordo di un'auto nuova di zecca, urlando di essere diretta a Key West. La famosa città della Florida è un luogo chiave del romanzo Trappola mortale, anche noto con il titolo originale Tripwire, che vede Reacher alle prese con un mistero riguardante un veterano del Vietnam e che, appunto, ha Key West come ambientazione principale. Che il dialogo messo in bocca a Milena sia un indizio rivolto ai fan?

La seconda possibilità suggerita è L'ora decisiva, anche noto come 61 Hours: l'indizio che potrebbe suggerircelo è nascosto proprio nella scena conclusiva della stagione 2, nella quale Reacher, dopo aver usato i 65 milioni di dollari rubati ai cattivi per aiutare i suoi amici e le vittime del caso che ha risolto, tiene per se solo 1000 dollari circa per comprarsi un abbonamento annuale per gli autobus intestatali. La stagione termina con Reacher a bordo di un autobus, diretto verso una meta qualunque senza un obiettivo preciso, e il romanzo L'ora decisiva inizia altrettanto casualmente con Reacher che scende da un autobus arrivato da chissà dove.

Entrambi i romanzi sembrano scelte naturali per la terza stagione di Reacher, la cui unica informazione ufficiale nota attualmente è che 'porterà Jack Reacher in un nuovo mondo', nel senso che a differenza delle prime due stagioni la nuova indagine non sarà legata al suo passato.

Per altre letture guardate la prima foto dal set di Reacher 3.