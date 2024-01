Reacher 3, prima foto dal set! E Alan Ritchson ha una grande promessa per i fan

In vista del finale della seconda stagione di Reacher, l'attore protagonista Alan Ritchson in queste ore ha pubblicato sulla sua pagina ufficiale del social network Instagram la prima foto di Reacher 3, prossimo ciclo di episodi della popolare serie tv di Prime Video basata sui romanzi di Lee Child.

Come noto, Prime Video ha rinnovato Reacher per una terza stagione diverse settimane fa, e mentre la seconda stagione è stata in corso di pubblicazione sullo streamer la piattaforma ha portato avanti la produzione dei nuovi episodi lontano dai riflettori.

I dettagli sulla trama di Reacher 3 sono attualmente sconosciuti, e non è ancora dato sapere su quale dei tanti libri della saga di Lee Child sarà basato il prossimo arco narrativo, ma tramite i suoi canali social Alan Ritchson promette la stagione più 'croccante' di sempre, un probabile riferimento al rumore che fanno le ossa dei cattivi quando incontrano i pugni di Reacher: nelle scorse settimane l'attore aveva anticipato ventilato l'idea di portare Jack Reacher verso luoghi inediti nella terza stagione, con una storia slegata dal passato del protagonista (dopo che la prima stagione aveva avuto a che fare con la morte del fratello, mentre la seconda ha riguardato i suoi ex commilitoni), ma come detto né da Prime Video né tanto meno dai produttori sono arrivati indizi sulla storia che verrà raccontata.

Rimanete con noi per tutti i prossimi aggiornamenti. Il finale di Reacher 2 sarà disponibile su Prime Video da venerdì 19 gennaio.