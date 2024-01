Reacher 3, ecco su quale libro di Lee Child si baserà la nuova stagione!

Prime Video rivale su quale librosi baserà la terza stagione della serie tv Reacher: si tratta del settimo libro della saga di Jack Reacher scritta da Lee Child.

Il titolo del libro su cui si baserà la terza stagione di Reacher è Persuader, in italiano La vittima designata. Dunque le previsioni dei fan su quale libro di Lee Child avrebbe ispirato i nuovi episodi, che puntavano su titoli come Trappola mortale e L'ora decisiva non si sono rivelate esatte. Almeno per ora: chissà, questi titoli potrebbero ispirare le stagioni successive! D'altronde Reacher sta avendo un grande successo di pubblico, diventando il guilty pleasure preferito di una grande fetta di spettatori. Nel 2023 la seconda stagione durante il suo primo weekend è arrivata addirittura al primo posto su Prime Video a livello mondiale sia nella categoria film che in quella serie tv. Scritta da Nick Santora sulla base dei libri di Lee Child, Reacher è prodotta da Amazon MGM Studios, Skydance Television e Paramount Television Studios.

Prime Video ha anche confermato il ritorno di Maria Sten nel ruolo di Frances Neagley. Nella terza stagione Reacher, interpreato da Alan Ritchson, dovrà lavorare sottocopertura per recuperare un informatore tenuto in ostaggio da un nemico che lo perseguita da tempo. Il terzo capitolo della fortunata serie Prime sta venendo girato a Toronto: l'annuncio del rinnovamento di Reacher è avvenuto durante la premiere della seconda stagione. Poco tempo fa Alan Ritchson ha pubblicato una foto direttamente dal set, annunciando il ritorno della serie e promettendo ai fan un Jack Reacher "più rabbioso che mai". Qui trovate la nostra recensione della seconda stagione di Reacher, una serie che continua a migliorare sotto ogni punto di vista.