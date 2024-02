Reacher 3, quanto manca alla fine delle riprese? Parla Alan Ritchson

La seconda stagione di Reacher si è conclusa soltanto poche settimane fa ma sembra che i fan non dovranno aspettare troppo prima di poter assistere al terzo capitolo della fortunata serie Amazon Prime Video adattata dai romanzi di Lee Child. Durante un’ospitata da Jimmy Fallon, Alan Ritchson ha infatti rivelato che le riprese stanno per terminare.

Dopo aver condiviso l'ufficializzazione del cast di Reacher 3, torniamo ad occuparci dello show televisivo per riportare le parole vaghe ma allo stesso tempo risolutive, del protagonista della serie a proposito dei lavori sul set per quanto riguardi i prossimi episodi.

Durante una puntata del The Tonight Show With Jimmy Fallon, l’interprete di The Ministry of Ungentlemanly Warfare ha spiegato, senza entrare troppo nello specifico come i lavori siano assolutamente a buon punto: “Abbiamo quasi completato la terza stagione”.

L’attore ha poi ricordato il momento in cui ha preso parte al provino per ottenere la parte, mettendo in scena un siparietto capace di dimostrare ancora una volta tutta la sua simpatia e umiltà e quindi ricordando quanto si senta fortunato per essere stato scelto per il ruolo che negli adattamenti cinematografici era stato di Tom Cruise e che sta contribuendo in maniera decisa a lanciare definitivamente la sua carriera.

In attesa di poter scoprire qualcosa di più rispetto alla terza stagione, che dovrebbe essere basata sul settimo libro della saga letteraria, vi lasciamo alla nostra recensione del secondo capitolo di Reacher.