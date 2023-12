Reacher 3, quando esce la prossima stagione su Prime Video?

Reacher 3 si farà: il rinnovo della serie TV Prime Video per una terza stagione è arrivato ben prima che la seconda tranche di episodi sbarcasse sulla piattaforma di streaming di Amazon a dimostrazione del fatto che il Jack Reacher di Alan Ritchson ha saputo conquistare tutti. Ma quando arriverà la prossima stagione?

Pare che al momento Reacher 3 sia già in produzione quindi possiamo auspicare che la terza stagione non arrivi prima della fine del 2024. Se così fosse, Prime Video manterrebbe la continuità di una stagione ogni anno. Tuttavia se la terza stagione di Reacher è stata confermata non è chiaro da quale libro di Lee Child saranno tratte le prossime avventure di Jack Reacher.

Se la prima stagione segue il primo romanzo di Child Killing Floor, la seconda invece slitta direttamente all'undicesimo adattando il materiale di Bad Luck and Trouble e dunque le possibilità si spalmano sui ben 25 restanti libri della serie di Lee Child. Non resta che attendere ulteriori aggiornamenti: ciò che è certo è che per la terza stagione tornerà Alan Ritchson nei panni di Jack Reacher e Maria Stern come Frances Neagley ma sono attese parecchie new entry!

Nell'attesa potete godervi Reacher 2 disponibile su Prime Video: