Reacher 3, la terza stagione vedrà il protagonista in un nuovo mondo: parla Alan Ritchson

Come sappiamo Prime Video è già a lavoro su Reacher 3, la terza stagione di episodi della serie tv basata sui romanzi di Lee Child, ma cosa racconterà la prossima avventura di Jack Reacher?

In occasione di una nuova intervista promozionale per la seconda stagione, ora in programmazione sulla piattaforma di streaming on demand di Amazon, il protagonista Alan Ritchson ha avuto modo di anticipare qualche dettaglio su Reacher 3:

"Ovviamente non posso dire molto sulla terza stagione, ma posso anticipare che, come saprete, nei romanzi ci sono molte storie classiche di Jack Reacher che riguardando semplicemente delle avventure nelle quali viene trascinato per cause di forza maggiore e che non hanno nulla a che fare con lui. Intendo dire storie che non riguardano né lui né il suo passato, ma nelle quali si ritrova coinvolto. Nella prossima stagione potremo goderci Reacher in un nuovo mondo, con qualcosa che potrebbe non avere nulla a che fare con la sua famiglia o con il suo passato, una storia nella quale semplicemente vivrà una nuova avventura: questa è a grandi linee la direzione in cui siamo andati e sembra che funzioni davvero bene."

