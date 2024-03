Reacher 3, quale sarà la trama della terza stagione? Tutto sulla storia dei nuovi episodi

Quale sarà la trama di Reacher 3 Mentre il cast della terza stagione di Reacher prende forma, ecco tutto quello che dovete sapere sulla storia che sarà raccontata nei prossimi episodi dell'acclamata serie tv Prime Video con protagonista Alan Ritchson.

Come confermato nelle scorse settimane, Reacher 3 sarà basata su La vittima designata, settimo romanzo della saga letteraria creata da Lee Child: pubblicato per la prima volta nel 2007 e conosciuto anche con il titolo internazionale di Persuader, la storia ruota intorno a Xavier Francis Quinn, un nome legato a Jack Reacher da quando il nostro era ancora un maggiore della Polizia militare.

Xavier Francis Quinn è un criminale, un traditore del suo Paese e, peggio ancora, un sadico assassino che ha ucciso barbaramente una collega di Reacher, con la quale il protagonista dieci anni prima stava indagando per trovare le prove necessarie ad incastrarlo per i suoi traffici. Nel libro, dopo aver incrociato nuovamente la sua strada con Quinn, Reacher torna a lavorare con l'FBI per completare il lavoro e assicurarlo alla giustizia in un modo o nell'altro: lo farà insieme a Susan Duffy, un'affascinante e coraggiosa federale, che lo convincerà ad infiltrarsi in una banda di trafficanti per salvare un'agente sotto copertura sparita da più di due settimane.

Alan Ritchson ha spiegato che le riprese di Reacher 3 sono quasi terminate, ma la nuova stagione non ha ancora una data d'uscita su Prime Video: restate con noi per tutte le prossime novità.