Reacher 3 è ufficiale: Prime Video annuncia la nuova stagione in attesa di Reacher 2

Reacher 3 è ufficiale: in vista della data di uscita della seconda stagione di Reacher, la piattaforma di streaming on demand Prime Video ha confermato anche un terzo ciclo di episodi per l'apprezzata serie tv tratta dai romanzi di Lee Child.

L'annuncio ufficiale è arrivato durante il panel della piattaforma di streaming on demand Prime Video al CCXP di San Paolo, in Brasile, organizzato a pochi giorni dalla premiere della seconda stagione della serie action, che debutterà il prossimo 15 dicembre con i primi tre episodi in esclusiva per tutti gli abbonati al servizio. La star della serie Alan Ritchson ha fatto l'annuncio tramite un video speciale che includeva anche un nuovo dietro le quinte alla stagione 2, che sarà composta da un totale di otto episodi distribuiti settimanalmente ogni venerdì fino al 19 gennaio 2024.

Come vi abbiamo raccontato qualche giorno, la trama ufficiale di Reacher 2 sarà basata sul romanzo 'Vendetta a freddo', l’undicesimo libro della popolare saga letteraria di Jack Reacher creata dall'autore Lee Child, che tornerà in questa seconda e nella prossima terza stagione come produttore esecutivo dopo aver ricoperto il medesimo ruolo per la produzione dei primi otto episodi della serie. Nick Santora ha sviluppato Reacher per la televisione e ricopre il ruolo di produttore esecutivo e showrunner, con la prodotta da Amazon Studios, Skydance e Paramount Television Studios.

