Reacher, Alan Ritchson ha acciuffato un vero ladro nella vita reale: ecco com'è andata

Se Alan Ritchson è risultato sin dal primo istante così credibile nei panni di Jack Reacher non è solo grazie al suo talento, ma anche al suo carattere in un certo senso parecchio simile a quello del personaggio della serie Prime Video: la prova, qualora doveste averne bisogno, sta in una vecchia impresa del nostro.

Nell'attesa di tornare per la terza stagione di Reacher, Ritchson ha infatti raccontato di aver acciuffato un ladro reduce dallo svaligiamento di un'automobile durante un appuntamento con sua moglie: "Dovevo fare qualcosa, lei mi disse: 'Ma è un appuntamento' e io: 'Mi dspiace, devo farlo'" sono state le sue parole.

Il buon Alan ha proseguito: "A un certo punto giro l'angolo e lui, tipo David Copperfield, è scomparso. Ma non era passato tutto questo tempo... Poi però qualcuno dalla strada mi fa: 'È sotto il furgone!', io guardo sotto il furgone e lo vedo. [...] Gli faccio: 'Amico, arrenditi', ma lui lascia lì le borse e comincia a scappare, e io: 'Non ho ancora finito'". La storia, neanche a dirlo, si conclude con Ritchson che acciuffa il ladro per assicurarsi che finisca nelle mani della polizia: insomma, avevate davvero qualche dubbio al riguardo? Parliamo pur sempre di Jack Reacher!