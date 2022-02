Reacher, Alan Ritchson: 'Dobbiamo riconoscere a Tom Cruise i suoi meriti'

Il successo di Reacher è stato a dir poco incredibile e secondo molti il merito sarebbe da attribuire al colossale Alan Ritchson che è riuscito a rendere giustizia al personaggio creato da Lee Child portato in precedenza sul grande scherma da Tom Cruise.

In una recente intervista l'attore ha ammesso di aver ottenuto questo ruolo facendosi strada tra una folta concorrenza di interpreti che avrebbero voluto prendere parte alla serie Amazon ispirati dai film di successo dedicati ad un personaggio tanto complesso. E per vestire al meglio i suoi panni, Alan Ritchson ha dovuto prendere davvero molto peso. Gli allenamenti per Reacher sono stati a dir poco sfiancanti ma gli hanno permesso di mettere su una notevole massa muscolare. Il viso da duro ha poi fatto tutto il resto.

"Reacher è una bella sfida. Ne sono uscito un po' provato. Mi sono rotto un’articolazione nella spalla. Ho subito un intervento chirurgico quando abbiamo terminato le riprese. E mi sono strappato un obliquo in una rissa sul set. È stata dura ma ora mi sento meglio che mai".

E sui film che in precedenza hanno portato al successo questo ex veterano, l'attore ha detto: "Dobbiamo riconoscere a Tom Cruise i suoi meriti. Senza di lui probabilmente non saremmo arrivati a questo punto".

Voi avete avuto modo di vedere Reacher? Cosa ne pensate?