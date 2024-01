Reacher, Alan Ritchson è più grosso di Arnold Schwarzenegger: lo conferma Robert Patrick

Raggiungere l’imponente fisico di Arnold Schwarzenegger è un’impresa complicata per molti, ma non per tutti. Difatti, secondo Robert Patrick, star di Reacher, Alan Ritchson è più grosso di Terminator.

Dopo le foto dal set di Reacher 3 che mostrano Ritchson nuovamente nei panni del protagonista, Robert Patrick ha rilasciato un’intervista con CinemaBlend in cui effettivamente sostiene che la sua co-star è fisicamente più grande di Arnold Schwarznegger:

“Alan è più grande. Non dire ad Arnold che l'ho detto…Ma in questo momento, Alan, nel suo stato attuale e alla sua età, è più grande. ... Alan ha molte somiglianze per quanto riguarda la sua massa muscolare. E si muove molto bene. E Arnold si muove molto bene. Sono entrambi decisamente atletici.”

Secondo i dati ufficiali, Alan Ritchson è alto all’incirca un metro e novanta e pesa tra i 91 e i 93 kili, con un fisico perfetto per interpretare l’ex investigatore militare dell'esercito americano Jack Reacher. La serie è diventata la punta di diamante di Prime video, registrando il record di visualizzazioni nel 2023 per la piattaforma streaming. Reacher (la seconda stagione) ha messo d’accordo sia critica che pubblico, registrando un indice di gradimento del 97% per la prima e dell’81% per il secondo sull’aggregatore di recensioni Rotten Tomatoes.

Ma su quale libro di Lee Child sarà basata la terza stagione di Reacher?