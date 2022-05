Reacher: Alan Ritchson si lega ad Amazon Prime per più stagioni e progetti futuri

Amazon Studios rimarrà nell'orbita di Alan Ritchson per un bel po' di tempo. L'attore ha infatti siglato un accordo di collaborazione ed esclusiva che lo legherà al servizio di streaming digitale per parecchi anni a venire, sia per quel che riguarda le prossime stagioni di Reacher, serie tratta dai romanzi di Lee Child, che per dei lungometraggi.

Prime Video di Amazon ha diffuso la prima stagione della serie TV di Reacher con Ritchson all'inizio di quest'anno e ha battuto i record per lo streamer, diventando uno dei suoi più grandi show in streaming (battendo anche The Book of Boba Fett di Disney+). Reacher è stato rinnovato per una Stagione 2, ma Amazon sta collaborando con Ritchson per altri progetti futuri. Venerdì scorso lo studio ha annunciato un nuovo importante accordo cinematografico con Ritchson che lo vedrà girare alcuni film.

Il nuovo accordo vedrà Ritchson protagonista di tre film per Amazon Studios, anche se non è stato svelato nulla su quali saranno questi film. Inoltre, Ritchson continuerà la sua collaborazione televisiva con Amazon sotto forma di ulteriori stagioni di Reacher.

"Reacher ha superato le nostre più rosee aspettative e la performance accattivante di Alan ha giocato un ruolo enorme nel successo dello show", ha detto Jennifer Salke, capo di Amazon Studios. "Non potremmo essere più entusiasti di continuare a far crescere la nostra relazione e di condividere quelle che saranno sicuramente altre brillanti performance con il nostro pubblico globale di Prime Video".

Prima dell'arrivo del primo di questi nuovi film con Ritchson, probabilmente vedremo la seconda stagione di Reacher. La nuova stagione ha ufficialmente ottenuto il via libera, ma ancora non sappiamo quale dei romanzi di Lee Child su Jack Reacher sarà adattato per i nuovi episodi.