Reacher, Alan Ritchson ha scritto una lettera a Tom Cruise ma non è andata molto bene...

La nuova stagione di Reacher di Prime Video ha debuttato questa settimana sulla piattaforma di streaming on demand, consentendo ad Alan Ritchson di pareggiare i conti con Tom Cruise, che aveva vestito i panni dell'eroe errabondo di Lee Child in due film per il cinema.

Tuttavia Prime Video ha anche annunciato ufficialmente Reacher 3, la terza stagione dell'acclamata serie tv ispirata alla saga letteraria omonima, cosa che porterà Alan Ritchson a superare Tom Cruise in fatto di iterazioni nei panni di Jack Reacher: curiosamente, nel corso di una recente intervista promozionale, l'attore ha raccontato di aver tentato di prendere contatto con la superstar di Top Gun e Mission: Impossible, ma a quanto pare le cose non sono andate esattamente per il verso giusto.

"Ho scritto una lettera a Tom", ha raccontato Alan Ritchson durante il Jimmy Kimmel Live. "Gli ho scritto una lettera sincera. Perché il fatto è questo: ha ricevuto alcune critiche per il ruolo, perché esteticamente non si adatta alla descrizione che Lee Child dà di Reacher nei suoi libri. Eppure lui ha fatto comunque due film e ha incassato oltre 300 milioni di dollari, e i detrattori parlano di fallimento. In realtà, ha contribuito a rendere popolare questa serie. Non avremmo avuto il successo che abbiamo avuto senza Tom Cruise. Quindi, in segno di gratitudine, gli scrivo questa lettera molto affettuosa e sentita, una lettera lunga un'intera pagina e la consegno a Don Granger, il suo partner alla Skydance ma anche il mio capo, perché Skydance produce la nostra serie. Volevo che sapesse che sono grato del fatto che mi abbia passato il testimone e, beh, che mi ha dato la sua benedizione e tutto il resto. E Don invece mi fa: 'Hai scritto una lettera a Tom Cruise? Non glielo daremo. È un'idea terribile'. Mi ha detto: 'Tom è andato avanti nella sua vita, e anche tu devi andare avanti.'"

Prima di 'andare avanti', però, Alan Ritchson si è rivolto direttamente a Tom Cruise durante il Jimmy Kimmel Show: "Sono molto grato per il testimone che mi hai passato" ha detto l'attore rivolto alla telecamera dello studio. "Hai contribuito a rendere la serie ciò che è oggi. Voglio solo che tu sappia che la storia della lettera è reale. Forse ci sono alcuni 'ti amo' da qualche parte, un paio di nostre foto insieme, ma lasciatele lì."

