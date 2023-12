Reacher, Alan Ritchson e il selfie con il bullo che lo tormentava: 'Non ricordava niente'

Il successo porta con sé, spesso, anche qualcosa di inatteso e imprevedibile. È il caso di quanto successo alla star di Reacher 2, Alan Ritchson, che si è ritrovato a fare un selfie con un fan che lo aveva bullizzato da ragazzo. L’attore ha spiegato come sia stato felice di accontentare la richiesta per quanto non avesse dimenticato il passato.

Dopo aver riportato l’ordine di lettura corretto dei libri su Jack Reacher, torniamo ad occuparci della fortunata serie tv disponibile su Amazon Prime Video per raccontare la curiosa vicenda capitata al protagonista dello show, capace di riportargli alla mente dei momenti spiacevoli della sua adolescenza.

Parlando con The Wall Street Journal, Alan Ritchson ha raccontato: “Prima che lasciassimo la Florida, mi è capitato di incontrare uno dei ragazzi che mi tormentavano al liceo. Voleva un selfie. Sono stato felice di accontentarlo, anche se mi è sembrato strano”.

Quindi l’attore ha continuato: “Ha dimenticato cosa ha fatto, ma io no”.

In precedenza, durante la stessa intervista, il protagonista dell’adattamento televisivo aveva spiegato al quotidiano: “Come ragazzo che era un artista senza ancora saperlo, ho subito la mia dose di bullismo. All’inizio non avevo la struttura fisica che ho adesso e amavo esprimermi attraverso la musica, il canto, e il pattinaggio. Non era l’ideale per un ragazzo in una zona in cui tutti i ragazzi portavano il mullet e andavano a scuola con i fuoristrada”.

Una rivincita su tutti i fronti, quella di Alan Ritchson, che si è dimostrato capace di comprendere e perdonare e bravissimo nel rassicurare i ragazzi che dovessero subire un trattamento simile a quello con cui ha dovuto confrontarsi.

Nel frattempo, Reacher 2 è diventata la serie più vista di tutto il 2023 su Amazon Prime Video.