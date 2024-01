Reacher, Alan Ritchson smentisce le voci: 'Non ho preso steroidi!'

Il finale di stagione di Reacher 2 è approdato su Prime Video lo scorso weekend e ha concluso un'altra cavalcata trionfale per lo show tratto dai romanzi spy-thriller di Lee Child. Per l'occasione, il protagonista indiscusso della serie Alan Ritchson ha concesso un'intervista a GQ in cui ha spiegato la sua lenta preparazione fisica al personaggio.

"Voglio chiarire una cosa, perché in ogni intervista qualcuno dice che ho preso '15 chili di muscoli'. Io ho messo su solo 15 chili! Non so quanti di questi fossero massa muscolare", ha spiegato Ritchson.

"Sono passato da 100 chili a 110 chili in otto mesi, mangiavo una tonnellata. Non credo che fossero tutti muscoli. Una buona parte lo era, forse un po' più della metà. Ma non ho preso steroidi, non ho preso testosterone. C'era solo un modo per arrivare dove dovevo essere, ed era il duro lavoro. Ho distrutto il mio corpo. È stato troppo. Non avevo tempo per guarire. Mi sforzavo e dicevo: 'Non mi interessa! Ci sto lavorando! Ne ho subito le conseguenze'".

L'attore ha quindi aggiunto: "Quando ho finito [la prima stagione], ho avuto bisogno di un intervento chirurgico. Non riuscivo a respirare bene. Ho fatto un esame del sangue e ho scoperto che non avevo più testosterone [a causa del sovrallenamento]. Il mio medico mi disse: 'Devi prendere il testosterone'. [La terapia con il testosterone è stata un vero dono, perché ora sono in grado di mantenere facilmente quelle dimensioni. I miei allenamenti sono brevi e sereni, circa 30 minuti al giorno. Non c'è dubbio che la gente dia molta importanza alle sue dimensioni, ma per me il personaggio è molto più di questo. Il cuore del personaggio risiede nel suo sardonico senso dell'umorismo, che è incredibilmente divertente da interpretare. È un ragazzo intelligente e non ha paura di fare il furbo. Questo umorismo di fondo è ciò che dà spessore al personaggio e che fa divertire il pubblico".

Ritchson ha poi parlato della terza stagione di Reacher già confermata da Prime Video:

"Non posso dire molto sulla terza stagione, ma dirò che ci sono un sacco di storie classiche di Reacher, che sono avventure in cui viene risucchiato in grande stile", ha dichiarato Ritchson. "E potremo goderci Reacher in un nuovo mondo. Potrebbe non avere nulla a che fare con la famiglia, con il suo passato, ma sta semplicemente vivendo un'avventura e questa è la direzione che abbiamo preso e sembra funzionare davvero".

La Stagione 3 di Reacher uscirà con tutta probabilità nel 2025, dato che le riprese sono già in corso.