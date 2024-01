Reacher, Alan Ritchson è stanco dei paragoni con Tom Cruise? La risposta della star

Da quando interpreta Jack Reacher nella serie tv di Amazon Prime Video, Reacher, Alan Ritchson viene sottoposto a prevedibili paragoni con la star nei film del franchise, Tom Cruise. Nonostante la serie di Ritchson sia soltanto a metà della seconda stagione, il personaggio ha debuttato al cinema oltre un decennio fa.

Tom Cruise interpretò il personaggio creato da Lee Child nel film Jack Reacher, uscito nel 2012, e Jack Reacher - Punto di non ritorno, nelle sale nel 2016. Se desiderate imbarcarvi in un viaggio nel passato, recuperate la nostra recensione di Jack Reacher - Punto di non ritorno.



In una recente intervista, Alan Ritchson ha confessato di non essere stanco del paragone con Cruise:"Mai. Essere paragonato all'attore più leggendario di tutti i tempi? L'ultima star del cinema? Non mi stancherei mai di essere paragonato a qualcuno della sua statura. Lui ha fatto la sua parte, ha portato molte attenzioni a questo progetto che altrimenti penso non ci sarebbero state".

Ritchson spiega:"C'è molta proprietà intellettuale, i libri sono stupendi, molte persone li hanno letti e apprezzano lo show proprio grazie ad essi ma penso che molte persone apprezzino la serie perché lui [Cruise] li ha resi consapevoli". L'attore ha scherzato sulle capacità incredibili di Tom Cruise:"Probabilmente ha degli impianti nel cervello e guarda ogni film che ha voglia di vedere nella sua testa. Probabilmente ha un impianto di collegamento neurale. Stiamo parlando di Tom, ragazzi".



Sul nostro sito potete leggere il nostro approfondimento che vi spiega perché stiamo amando così tanto Reacher, la serie tv con protagonista Alan Ritchson nei panni di Jack Reacher.