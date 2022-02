Reacher, quanto è alto e quanto pesa il colossale Alan Ritchson?

Nonostante la sua interpretazione nei due adattamenti cinematografici dei romanzi di Lee Child sia stata accolta con favore, non si può dire che Tom Cruise avesse esattamente il physique du rôle per interpretare Reacher, descritto come "enorme" da Child. Per questo si è scelto Alan Ritchson, che ha comunque seguito allenamenti massacranti.

Dopo aver raccolto una larghissima fetta di ascolti, ha lasciato alcune domande irrisolte Reacher, che potrebbero trovare risposta nella seconda stagione già ufficiale di Reacher. Ma a una delle tante che possono essere venute in mente agli spettatori, possiamo rispondere fin da subito. Riguarda la stazza del suo mastodontico interprete, Alan Ritchson, variabile importantissima nella fase di casting visto quando scritto da Child nella descrizione del suo personaggio: “Estremamente alto, estremamente largo, dalle braccia e dalle gambe lunghe e con le mani grandi come portate da pranzo”.

Nonostante Child abbia notato un certo apprezzamento nei confronti dei due adattamenti cinematografici interpretati da Tom Cruise, è evidente come questi fosse molto più mingherlino (è risaputa la sua bassa statura) del personaggio originale. Cosa che ha giocato nella scelta del secondo attore che sarebbe andato a interpretarlo, ha detto Child: “In questo caso abbiamo semplicemente optato per qualcosa di diverso. Abbiamo avuto così l’opportunità di pensare: va bene, possiamo avere un ragazzo molto più grosso in modo che i fan dei libri siano felici. Ma ci stiamo anche concentrando su coloro che non hanno letto i libri. Di cosa hanno bisogno? Hanno bisogno solo di grande intrattenimento, non hanno in testa chissà quali altri riferimenti e così abbiamo dovuto soddisfare anche loro”.

Tuttavia, Child ha anche ammesso: “Penso che la questione riguardo le dimensioni fisiche sia importante per alcune parti della narrazione. Reacher deve spaventare la gente e può farlo molto più facilmente con un enorme animale piuttosto che con un attore di dimensioni normali”. Da cui la scelta di Ritchson, di cui sono noti peso e altezza come per molti attori che lavorino col proprio fisico. Interrogato sul suo sito web, l’attore aveva dichiarato un’altezza di 6’2’’ piedi, ma nel corso del 2022 in due aggiornamenti distinti ha detto di essere arrivato a 6’3’’ e poi 6’3.5’’ piedi. Tradotto nel sistema metrico insomma, si aggirerebbe fra i 188 e i 191 cm, contro i 195 dell’originale dei romanzi. Per quanto riguarda la stazza, il suo profilo ibdm riporta un peso fra i 91 e i 93 kilogrammi.

Ma non è tutto. Per meglio prepararsi al ruolo, Ritchson si è sottoposto a ulteriori allenamenti, così massacranti da sortire numerose controindicazioni: “Ho dovuto mangiare un sacco di pizza per irrobustirmi per questo ruolo… Ho iniziato ad allenarmi un po’ di più e poi l’allenamento per il combattimento è stato di un altro livello. È stato molto pesante, mi ha lasciato un po’ ferito. Mi sono rotto un’articolazione nella spalla. Ho subito un intervento chirurgico quando abbiamo terminato le riprese… E mi sono strappato un obliquo in una rissa sul set. È stata dura, ma l’ho superata e mi sento meglio che mai. Mi sono lasciato quelle cicatrici alle spalle”.