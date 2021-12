Reacher, arriva il trailer della serie di Amazon Prime, reboot dei film con Tom Cruise!

Alan Ritchson sarà il protagonista di Reacher, reboot dei film con Tom Cruise, che ha vestito i panni del personaggio dal 2012 al 2016. La serie è tratta dai romanzi di Lee Child, e arriverà su Amazon Prime Video dal 4 Febbraio 2022 con i suoi 8 episodi. Ecco intanto il trailer, uscito oggi.

La cosa che notiamo sin dalle prime immagini è l'incredibile cast di Reacher, che conta davvero una gran quantità di talenti tra le sue fila.

La serie si concentrerà sull'investigatore in pensione della polizia militare a Margrave, in Georgia, dove viene accusato di omicidio. Si tratta del primo omicidio che si verifica nella cittadina in 20 anni e Reacher è stato identificato da alcuni testimoni come il probabile colpevole. Dovrà dunque dimostrare la propria innocenza, e per farlo dovrà collaborare con la polizia per scoprire il vero responsabile. Tuttavia non sarà semplice, e la ricerca porterà alla creazione di una rete cospirativa sempre più complessa.

Dal trailer possiamo già vedere una certa quantità di azione. Una cosa è infatti certa: Jack Reacher non ha paura di prendere a pugni qualcuno. Veniamo però anche subito a contatto con la legge e con la giustizia, che il protagonista sa sicuramente mettere da parte quando necessario. Noi siamo molto curiosi di vedere Reacher, e voi?