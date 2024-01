Reacher, la citazione a Terminator è stata un caso: parola dello showrunner

"Non me ne frega niente di chi sia Sarah Connor": è la battuta pronunciata da Shane Langston, interpretato da Robert Patrick, nei primi episodi della seconda stagione di Reacher. Si tratta di un easter egg che contiene un curioso riferimento a Terminator, in cui Patrick compare nel ruolo di T-1000.

Ma a quanto pare non si tratta di un omaggio intenzionale, ma di un rimando accidentale: lo showrunner di Reacher Nick Santora ha spiegato che la battuta è stata scritta quando il ruolo di Langston era stato assegnato a Rory Cochrane, ben prima che Patrick entrasse a far parte del cast. "Mi stai facendo una domanda a cui non voglio rispondere...perchè tutti pensano che siamo stati così intelligenti e divertenti per quella battuta, ma c'era già prima dell'arrivo di Robert Patrick. Non voglio mentire: questa è la verità. A causa di un conflitto di impegni abbiamo dovuto fare un recast, così ho chiamato Ripper e gli ho detto "So che è con poco preavviso e dovrai stare su un aereo per domani, ma vuoi andare a Toronto e recitare con alcuni attori molto talentuosi?". E non ha nemmeno chiesto di vedere una sceneggiatura, perchè ho lavorato con lui in Scorpion per anni. È un gran lavoratore ed è così talentuoso, e non so perchè ma ci si è tuffato dentro e basta" ha dichiarato Santora in un'intervista per TVLine.

Lo showrunner di Reacher ha anche pensato a modificare la battuta per evitare ogni confusione: "Ci ho davvero pensato su, se devo essere onesto al 100%. "Devo tagliare questa frase?". Si tratta di una telefonata, quindi avrei potuto facilmente metterci qualcos'altro e mostrare solo l'altro lato della chiamata. Ma ho immaginato che ai fan potesse piacere. È una serie di film così leggendaria e Robert Patrick è un attore così iconico, quindi divertiamoci un po'!". Qui trovate la nostra recensione di Reacher.