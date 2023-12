Reacher, quanto è costata ad Amazon la serie con Alan Ritchson?

Con Reacher Amazon sembra aver fatto di nuovo centro: la seconda stagione della serie con Alan Ritchson sta riscuotendo successi quanto la precedente, giustificando un investimento che, come spesso accade quando si tratta degli show prodotti dalle principali piattaforme streaming, non è stato certo di poco conto.

Nei giorni successivi all'esordio su Prime Video della serie la cui terza stagione è già in programma è dunque lecito chiedersi quanto abbia speso Amazon per metter su un progetto evidentemente piuttosto ambizioso: come sempre, neanche a dirlo, si tratta di cifre decisamente importanti.

I report risalenti ai mesi precedenti all'uscita dei nuovi episodi parlano infatti di un costo medio di circa 14 milioni a episodio, per un totale (non confermato ufficialmente, ma comunque decisamente credibile) di 120 milioni di dollari per l'intera stagione. Numeri non esattamente da serie low-budget, ma il successo riscosso da questa seconda stagione di Reacher sta evidentemente dimostrando ad Amazon di aver fatto ancora una volta la scelta giusta.

Nel giorno dell'esordio del quinto episodio della seconda stagione di Reacher, dunque, non resta che mettersi comodi e godersi il risultato degli esborsi della piattaforma streaming di Amazon: e voi, cosa ne pensate? Reacher sta soddisfacendo le vostre aspettative? Fatecelo sapere nei commenti!