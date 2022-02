Reacher, Harvey Guillén su Alan Ritchson: 'Faceva il duro tutto il tempo sul set'

A pochi giorni dalla sua uscita su Amazon Prime Video, Reacher è stata già rinnovata per una stagione 2 e il cast di questo reboot non potrebbe esserne più felice. In una recente intervista Harvey Guillén ha parlato del suo rapporto con Alan Ritchson, sottolineando come l'attore ha dato il meglio di se nella sua interpretazione dell'ex militare.

"È così divertente perché Alan era così freddo come Reacher. Faceva il duro tutto il tempo sul set. E io, essendo il comico, ero come il bambino che ti lancia addosso un aeroplanino di carta e dice "vuoi giocare?" "Vuoi giocare?". Era sempre nel personaggio ed è proprio per questo che mi hanno chiesto di fare lo spettacolo, sono venuti da me e hanno detto, sai, abbiamo bisogno di qualcuno che sia il bel ragazzo della situazione, perché abbiamo questo tipo burbero come Reacher".

La serie è piena di azione assai intensa, ma riesce comunque ad avere dei momenti in pieno stile commedia grazie al simpatico personaggio di Jasper, il medico legale gentile ed empatico che interagisce goffamente con il protagonista tutto ad un pezzo.

"Penso che abbiamo davvero dato l'idea che Jasper sia un personaggio davvero dolce e accattivante e desideri il meglio per tutti. Probabilmente ha avuto un'infanzia difficile ed è stato vittima di bullismo a scuola. Anche a quei tempi il personaggio di Willla era sempre gentile e dolce con lui, anche quando non doveva esserlo. A scuola era carina e popolare. Quindi, è stato bello avere quel tipo di sguardo su questi due personaggi, adulti, quando al liceo avresti potuto vederli in lati completamente opposti del cortile della scuola. Ora stanno lavorando fianco a fianco. Quindi, è bello raccontare la loro storia".

A proposito del protagonista, lo stesso Lee Childs, autore dei libri da cui la serie è tratta, ha sottolineato che Alan Ritchson è stata la scelta giusta per Reacher. L'attore infatti, è stato riconosciuto in maniera unanime da pubblico e critica come perfetto per questo ruolo in precedenza ricoperto da una star del calibro di Tom Cruise.

E voi, cosa ne pensate di questa serie?