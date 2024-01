Reacher, Lee Child stuzzica i fan: deciso il libro che sarà adattato nella stagione 3

Il finale di Reacher 2 potrebbe contenere indizi su Reacher 3, ma mentre da parte di Prime Video tutto tace su questo fronte, lo scrittore Lee Child è stato un po' più aperto durante una recente intervista promozionale con The Messenger.

Child, creatore di Jack Reacher e autore di tutti i romanzi della saga letteraria, nonché produttore esecutivo della serie tv di Prime Video, ha confermato che la terza stagione di Reacher ha già deciso il romanzo che sarà adattato per la prossima avventura dell'ex investigatore militare. Non una gran sorpresa, almeno per i fan più attenti, considerato che le riprese di Reacher 3 sono già iniziate, ma ecco che cosa ha detto l'autore in proposito:

"L'abbiamo scelto, il romanzo è stato deciso e ci ha spianato la strada. La considero una buona scelta, devo dire. Penso che, in fin dei conti, siamo stati molto creativi su come abbiamo impostato la serie tv: dopo le prime due stagioni, per la terza sentivamo di aver bisogno di un libro in cui Reacher fosse da solo, quindi è stata tutta una questione di capire quale storia avrebbe funzionato meglio per l'obiettivo che ci eravamo prefissati, per la storia che volevamo raccontare con questi nuovi episodi, e quale avrebbe avuto una grande scena di apertura. E alla fine ne abbiamo scelto uno che amo molto."

Secondo le nostre previsioni, Reacher 3 potrebbe adattare Trappola mortale o L'ora decisiva, rispettivamente il terzo e il quattordicesimo episodio della saga letteraria. Restate con noi per tutte le prossime novità sull'acclamata serie tv Prime Video.